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Fotos con cuchillos y video: revelan posts de redes sociales de joven que asesinó a inspectora en colegio de Calama

Registros digitales atribuidos al joven de 18 años incluyen imágenes con armas, los cuales incluso habrían sido subidos horas antes del ataque en el establecimiento.

Nelson Quiroz

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Nuevos antecedentes han salido a la luz tras el brutal ataque ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas.

Mientras la investigación sigue en curso, el foco se ha trasladado a la actividad del joven en redes sociales, donde habría dejado señales previas del hecho.

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De acuerdo con los registros que comenzaron a circular, el presunto agresor publicó horas antes del ataque una serie de imágenes en sus cuentas personales.

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Entre ellas, fotografías posando con cuchillos y otras donde aparece encapuchado sosteniendo un arma blanca, incluyendo una escena en la que coloca un cuchillo sobre un peluche acompañado de un mensaje que decía “a quien corresponda”.

A esto se suma un video subido a YouTube bajo el título “Ataque en el Instituto Lezaeta”, el cual fue eliminado posteriormente, pero que ha sido ampliamente difundido por usuarios.

La viralización de este contenido provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde incluso se difundieron supuestas cuentas del joven junto a datos personales, generando amenazas e insultos en su contra.

Pese a esto, autoridades han reiterado que la identidad del imputado no ha sido confirmada oficialmente y llamaron a evitar la difusión de información no verificada. El caso continúa siendo investigado por equipos especializados, mientras el joven permanece detenido a la espera de su formalización.

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