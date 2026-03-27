El fenómeno ‘Hannah Montana’ no se apaga: el especial de aniversario arrasa en Disney+ con números récords

El pasado martes 24 de marzo quedó marcado en la memoria de miles de fanáticos y grabado a fuego en la historia de la cultura pop debido al estreno de Hannah Montana: Especial 20° aniversario.

Miley Cyrus se puso la peluca y volvió a darle vida al icónico personaje que marcó a toda una generación, dando un emocionante golpe nostalgia a sus seguidores reviviendo la historia de la serie.

Coincidiendo exactamente con los 20 años del debut de Hannah Montana en Disney Channel, el largometraje de casi una hora llegó a reafirmar que el impacto de la cantante con una doble vida nunca pasa de moda.

De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por Disney+, la cinta acumuló más de 6,3 millones de visualizaciones en apenas sus primeros tres días.

Pero un punto a destacar es que el éxito no solo se limitó al estreno reciente, sino que generó un efecto arrastre sin precedentes sobre el catálogo histórico de la plataforma.

El consumo de la serie original experimentó un crecimiento del 1.000% durante la última semana en comparación con los siete días previos.

Un reencuentro íntimo y masivo

El especial, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions bajo la dirección de la showrunner Ashley Edens, ofreció a los seguidores una mirada profunda a la carrera de Cyrus.

La artista regresó a los sets de grabación donde todo comenzó, compartiendo memorias personales junto a su madre, Tish Cyrus-Purcell, y participando en una entrevista exclusiva con Alex Cooper, conductora del popular podcast Call Her Daddy.

Más allá de los diálogos, el evento alcanzó su punto álgido cuando Miley interpretó los temas clásicos que definieron a una generación frente a una multitud de fanáticos, cerrando un círculo que comenzó en 2006 y terminó formalmente en televisión en 2011.

Aunque han pasado 15 años desde que se emitió el último episodio, la fidelidad de la audiencia es inquebrantable. Según datos de la compañía, la serie completa de Hannah Montana ya supera las 500 millones de horas de reproducción históricas en streaming.