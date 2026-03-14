Miley Cyrus vuelve a Disney por los 20 años de Hannah Montana: así será el estreno especial

No hay dudas de que Disney Channel marcó a toda una generación en lo que fue la era dorada de la televisión juvenil, con una amplia variedad de series y películas que quedaron en la memoria colectiva.

Uno de los títulos más destacados de aquellos años fue nada más y nada menos que Hannah Montana, programa emitido entre 2006 y 2011.

La serie fue el trampolín de Miley Cyrus, quien saltó a la fama y estrellato mundial interpretando a la joven que llevaba una doble vida.

Hoy, a 20 años del estreno original y tal como te contamos hace un tiempo, se prepara para volver a la casa del ratón Mickey y festejar el vigésimo aniversario.

Para la celebración se estrenará un especial que rememora el impacto del show televisivo que también supo cautivar a miles a través de la música.

Grabado frente a un público en vivo dentro del estudio, el contenido ofrece una charla profunda con Cyrus, quien repasa los orígenes de su rol más recordado y el legado perdurable de la producción en la cultura popular global.

La artista comparte anécdotas personales sobre los episodios, canciones y vivencias que definieron una época, combinando emoción retrospectiva con reflexiones actuales.

Entre los atractivos destaca material inédito de archivos junto a la reconstrucción de locaciones emblemáticas como la sala de estar de la familia Stewart y el armario de Hannah, permitiendo a los espectadores reconectar con la esencia del programa.

Detalles de producción

HopeTown Entertainment y Unwell Productions firman esta realización, con Ashley Edens como showrunner y Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper, Matt Kaplan y la propia Cyrus en roles de productores ejecutivos.

El estreno del especial, titulado Hannah Montana: Especial 20° aniversario, está agendado para el próximo martes 24 de marzo en Disney+.