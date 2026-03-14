;

VIDEO. Miley Cyrus vuelve a Disney por los 20 años de Hannah Montana: así será el estreno especial

La cantante se reencuentra con escenarios icónicos y personajes inolvidables.

José Campillay

Miley Cyrus vuelve a Disney por los 20 años de Hannah Montana: así será el estreno especial

No hay dudas de que Disney Channel marcó a toda una generación en lo que fue la era dorada de la televisión juvenil, con una amplia variedad de series y películas que quedaron en la memoria colectiva.

Uno de los títulos más destacados de aquellos años fue nada más y nada menos que Hannah Montana, programa emitido entre 2006 y 2011.

La serie fue el trampolín de Miley Cyrus, quien saltó a la fama y estrellato mundial interpretando a la joven que llevaba una doble vida.

Hoy, a 20 años del estreno original y tal como te contamos hace un tiempo, se prepara para volver a la casa del ratón Mickey y festejar el vigésimo aniversario.

Revisa también:

ADN

Para la celebración se estrenará un especial que rememora el impacto del show televisivo que también supo cautivar a miles a través de la música.

Grabado frente a un público en vivo dentro del estudio, el contenido ofrece una charla profunda con Cyrus, quien repasa los orígenes de su rol más recordado y el legado perdurable de la producción en la cultura popular global.

La artista comparte anécdotas personales sobre los episodios, canciones y vivencias que definieron una época, combinando emoción retrospectiva con reflexiones actuales.

Entre los atractivos destaca material inédito de archivos junto a la reconstrucción de locaciones emblemáticas como la sala de estar de la familia Stewart y el armario de Hannah, permitiendo a los espectadores reconectar con la esencia del programa.

Detalles de producción

HopeTown Entertainment y Unwell Productions firman esta realización, con Ashley Edens como showrunner y Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper, Matt Kaplan y la propia Cyrus en roles de productores ejecutivos.

El estreno del especial, titulado Hannah Montana: Especial 20° aniversario, está agendado para el próximo martes 24 de marzo en Disney+.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad