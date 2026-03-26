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El fin de una era: los Oscar abandonan Hollywood y se mudan a un nuevo escenario

La Academia tomó la decisión de cerrar su ciclo en el mítico Dolby Theatre.

José Campillay

El fin de una era: los Oscar abandonan Hollywood y se mudan a un nuevo escenario

La industria cinematográfica se prepara para un importante cambio en la entrega de los Premios Oscar, el evento más importante del rubro.

Desde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmaron que dejarán su clásica locación para celebrar la premiación.

El Teatro Dolby, ubicado en 6801 Hollywood Blvd, Hollywood, próximamente será el epicentro de la última entrega de la estatuilla. Esto, debido a una serie de acuerdos que incluye un nuevo escenario.

A partir de 2029, el Teatro Peacock se convertirá en la nueva sede oficial de la ceremonia. Así, se efectúa un cambio de barrio pero no de ciudad, manteniéndose en Los Ángeles.

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Este movimiento no es una decisión al azar, ya que se enmarca en una alianza con el gigante del entretenimiento AEG, donde se garantiza que el downtown de L.A. albergue la noche más importante del cine al menos hasta el año 2039.

Asimismo, hay que recordar que esta próxima mudanza se da en un contexto especial, ya que la 101ª edición de los Oscar también será la primera en transmitirse de forma gratuita y abierta a nivel global a través de YouTube. con una transformación radical en el consumo del evento: hace apenas tres meses, la Academia reveló que su

Según el organismo, el Teatro Peacock “será el primer espacio en acoger los Oscar cuando estén disponibles en YouTube”.

Un teatro a la altura

La elección del recinto, además de razones de patrocinio, responde a necesidades técnicas y de aforo. El Peacock forma parte del complejo L.A. Live, vecino del Crypto.com Arena, donde ya se celebran los Grammy y los Emmy.

Para cumplir con el estándar de la estatuilla dorada, AEG se ha comprometido a una renovación profunda del espacio.

“En el marco de esta colaboración, AEG llevará a cabo una serie de mejoras integrales en el teatro, entre las que se incluyen la modernización del escenario, los sistemas de sonido e iluminación, los vestíbulos, las instalaciones entre bastidores y otras zonas fundamentales para la producción”, precisaron.

El fin de una era en el Paseo de la Fama

Aunque el nombre Hollywood es la marca de toda una industria, el barrio atraviesa un periodo complejo de locales vacíos y una necesaria renovación urbana.

El traslado, sin embargo, supone un regreso a las raíces: antes de que el Teatro Dolby se inaugurara en 2002, los premios ya habían tenido estancias prolongadas en el centro, como en el Dorothy Chandler Pavilion.

En cuanto al aforo, hay que considerar que, actualmente, la Academia cuenta con 11.000 miembros, pero el Dolby permitía apenas 2.500 invitados.

La edición número 98, celebrada este pasado 15 de marzo de 2026, dejó claro que el tiempo se agota en el Paseo de la Fama. Solo quedan dos galas más en el Dolby: la de 2027 y la gran celebración del centenario en 2028.

A partir de entonces, el glamour se desplazará unos kilómetros al sur, buscando revitalizar una marca que intenta adaptarse a los nuevos tiempos tecnológicos de California.

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