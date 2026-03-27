Corte Suprema ratifica fallo que obliga al senador Ossandón a pagar $59 millones por defensa en causa de tráfico de influencias

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación del senador Manuel José Ossandón (RN) y confirmó que deberá pagar los honorarios adeudados a su exabogado, Ricardo Freire, quien lo defendió en la causa por tráfico de influencias.

El caso se remonta a 2018, cuando el parlamentario fue denunciado por el entonces alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, por presuntamente intervenir a favor de la empresa Cavilú SpA, vinculada a su hijo.

Freire asumió su defensa en el proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía, el cual fue rechazado en 2021 por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Años después, el abogado demandó el pago de honorarios complementarios por 1.500 UF (cerca de $59,7 millones), asegurando que “se cumplió plenamente la condicionante”, monto que —afirma— el senador “se ha negado a pagar”.

La defensa de Ossandón intentó revertir la resolución, pero el máximo tribunal fue categórico: “este recurso de casación en el fondo será desestimado”, y resolvió “rechazar los recursos de casación en la forma y en el fondo”, dejando firme la sentencia que lo obliga a pagar.