En conversación con ADN Hoy, el parlamentario se mostró dispuesto a apoyar a José Antonio Kast en caso de segunda vuelta con Jeannette Jara, pero advirtió que para esto el republicano “tiene que abrirse a conversar”.
Entrevista a Manuel José Ossandón (RN), presidente del Senado - ADN Hoy
24:23
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abordó en diálogo con ADN Hoy la candidatura de Evelyn Matthei, quien tuvo un repunte de dos puntos en la última encuesta Cadem.
“Yo creo que en Chile no queremos extremos, no queremos más violencia. Por lo tanto, la que tiene mejor currículum y más experiencia para gobernar es lejos Evelyn Matthei“, dijo el senador de RN.
En ese sentido, sostuvo que la candidata “es una persona que ha sido alcaldesa, ministra y senadora. Tiene más carretes que todos para poder enfrentar los tiempos difíciles que vienen, pero tiene que demostrarlo, y hasta hoy día no lo ha demostrado“.
Apoyo a José Antonio Kast
Consultado si integraría un gobierno de republicanos, Manuel José Ossandón respondió: “Si Kast pasa a segunda vuelta con (Jeannette) Jara, por supuesto que voy a apoyarlo”.
“Pero para poder hacerlo de corazón, hay que abrirse. Yo no quiero un gobierno que no quiera dialogar, que todo sea poco menos que una dictadura democrática. Ellos tienen que abrirse a conversar”, remarcó.