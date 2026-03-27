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Conocido chico reality le lanza comentario al Presidente Kast tras el alza de las bencinas: esto dijo

El participante de Mundos Opuestos emitió sus descargos a través de redes sociales.

Sebastián Escares

Conocido chico reality le lanza comentario al Presidente Kast tras el alza de las bencinas: esto dijo

El alza del precio de los combustibles no dejó indiferente a nadie. Desde este jueves 26 de marzo las distintas estaciones de servicio del país se vieron obligadas a incrementar el precio de la bencina y el petróleo.

De hecho, a través de redes sociales diversos usuarios han criticado fuertemente al Gobierno, una vez consumada la medida.

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Incluso algunos comenzaron a emitir una serie de comentarios en publicaciones de la cuenta del mandatario, entre ellos, un conocido chico reality.

Se tata de Mike Milfort, participante del reality Mundos Opuestos, quien emitió un comentario en una fotografía del jefe de Estado refiriéndose al alza de las bencinas.

“Señor Presidente, pensé que me iba a deportar, no subirme el precio de la bencina”, le escribió Milfort al Presidente José Antonio Kast.

Las palabras del chico reality no pasaron desapercibidas. De hecho, ya acumulan más de 6.000 “me gusta” y más de 70 respuestas.

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