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VIDEO. “Tenía la cara derretida”: el crudo relato de Macarena Tondreau luego de sufrir una parálisis facial tras encerrona

La comunicadora reveló las secuelas físicas y psicológicas sufridas tras el violento incidente.

Sebastián Escares

“Tenía la cara derretida”: el crudo relato de Macarena Tondreau luego de sufrir una parálisis facial tras encerrona

Este viernes, Macarena Tondreau visitó el estudio de Contigo en la mañana para relatar el calvario que ha vivido desde mediados de febrero, cuando fue víctima de una brutal encerrona.

Lo que comenzó como un asalto violento derivó en una tragedia familiar y secuelas físicas que hoy la mantienen en terapia.

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La comunicadora recordó cómo un grupo de delincuentes —entre ellos un menor de aproximadamente 13 años— la encañonó a ella y a su hija pequeña para robarles el vehículo. En medio del caos, la familia sufrió la pérdida de su perrita, una integrante clave del hogar que falleció producto del incidente.

“Mi ojo estaba caído al 100%”

La comunicadora reveló que sufrió una parálisis facial del lado izquierdo. “Es por una inflamación del nervio facial, por el mismo tema de haber tratado de llevar esa situación un poquito más a la rápida y querer apurarla. Ya estoy mucho mejor", reconoció.

“Me miro al espejo y era literalmente la cara derretida de un lado. Mi ojo caído 100%, mi cara abajo”, relató Tondreau, quien hoy presenta una mejoría física.

Más allá de lo estético, lo que más le duele a Tondreau es el impacto psicológico en su hija menor, quien estuvo bajo la mira de un arma cargada. “Era un cabrito de 13 años el que estaba apuntando a mi hija... drogado. A ese niñito se le podría haber arrancado un balazo porque la pistola era más grande que él”, confesó con angustia.

En esa línea, la comunicadora expresó que “hay que hacerse el tiempo, porque tienes una hija que está con crisis de pánico, porque tienes un duelo en tu casa porque mi mascota, que era nuestra perrita del alma, falleció ese día por culpa de estos tipos, porque hay que seguir trabajando y levantarse todos los días, entonces lo ideal es hacer una terapia".

Actualmente, Macarena Tondreau se encuentra realizando una terapia especializada llamada EMDR, enfocada en superar duelos y crisis traumáticas. “Pero no se puede hacer como uno quisiera más constante, porque aparte tengo que preocuparme de hacer los ejercicios de la cara. Ver que mi hija esté bien, ver que mi otra hija esté bien, que también está con su duelo”, sostuvo la comunicadora.

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