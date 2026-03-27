Otro país se suma a la ofensiva global contra las redes sociales: prohibirá su acceso a menores de 14 años

Ya son cada vez más los países del mundo que van tomando medidas concretas contra el uso de redes sociales de forma libre y sin restricciones etarias.

Este viernes 27 de marzo de 2026, la coalición de gobierno en Austria presentó formalmente un proyecto de ley que busca prohibir el uso de plataformas de RR. SS. a todos los menores de 14 años.

De esta manera, los europeos se suman a una tendencia internacional que busca mitigar los efectos nocivos de la hiperconectividad en etapas tempranas del desarrollo.

La medida surge como una respuesta directa a la creciente preocupación por la dependencia tecnológica y el bienestar emocional de los jóvenes.

Durante la rueda de prensa de presentación, el vicecanciller Andreas Babler fue tajante respecto a la inacción previa de las autoridades ante el poder de los algoritmos.

“Ya no nos quedaremos de brazos cruzados mientras estas plataformas hacen que nuestros hijos se vuelvan adictos y a menudo también los enferman”, expuso ante los medios.

“Los riesgos asociados a este uso se ignoraron durante demasiado tiempo y ahora es el momento de actuar”, enfatizó, dejando en claro la posición que tomarán.

A diferencia de otros marcos legales, la propuesta austríaca no se limita únicamente a la restricción. El plan gubernamental contempla una reforma educativa que introducirá la asignatura obligatoria ‘Medios y Democracia‘.

El objetivo de esta cátedra es dotar a los estudiantes de herramientas críticas para diferenciar entre hechos y noticias falsas, además de capacitarlos para detectar intentos de manipulación que puedan socavar los valores democráticos a través de la red.

El “efecto dominó” tras el precedente australiano

Austria no es un caso aislado. El movimiento global cobró fuerza tras la histórica legislación de Australia, que el pasado 10 de diciembre se convirtió en el primer país del mundo en implementar una prohibición similar, aunque con un límite de edad de 16 años.

En el país oceánico, la normativa es estricta con las grandes corporaciones tecnológicas. Gigantes como Meta, TikTok y Snapchat se enfrentan a sanciones económicas que pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos ($34 millones de dólares aprox.) si no demuestran haber implementado “medidas razonables” para impedir el acceso de menores.

Con este anuncio, Viena se alinea con las intenciones ya manifestadas por otras potencias de la Unión Europea. Países como España, Francia, Alemania y Dinamarca mantienen actualmente debates avanzados para establecer sus propios límites de edad mínima, consolidando un frente común europeo que busca arrebatarle a las plataformas el control sobre el consumo digital de las nuevas generaciones.