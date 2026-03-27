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VIDEO. Con ironía sobre Pinochet: Patricia Maldonado defiende alza de la bencina y arremete contra Boric

La opinóloga aseguró que el aumento no es responsabilidad del actual Mandatario y llamó a “apretarse el cinturón”.

Ruth Cárcamo

Capturas del programa Tal Cual (TV Más)

Capturas del programa Tal Cual (TV Más)

Patricia Maldonado defendió la polémica decisión del Gobierno de aumentar los precios de la bencina y el diésel para enfrentar los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En el programa Tal Cual de TV+, la opinóloga respaldó a la actual administración, criticó a la anterior e incluso mencionó al dictador Augusto Pinochet.

“Quiero decir que la bencina subió no por un problema del Presidente actual. Y le quiero decir que Pinochet tampoco tiene la culpa, está muerto el caballero”, ironizó.

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“Vamos a tener que aprestarnos el cinturón”

“Si hubiera quedado plata en las arcas, sería muy distinta la situación, pero como se lo robaron todo... chucha, no podemos echarle mano a nada”, arremetió Paty Maldonado, en alusión al gobierno de Gabriel Boric.

Luego, relató: “Alguien me decía ‘qué tiene que ver la guerra’, entonces tú decís ‘madre mía, cómo le explicaí a un cabeza de pulpo’. Cómo le explicas que cuando hay guerra, estos países pequeños como nosotros, de mierda, sufrimos las consecuencias”.

Finalmente, Maldonado señaló que “lamentablemente vamos a tener que aprestarnos el cinturón por culpa... usted sabe de quien, pero vamos a salir adelante, porque así es la vida. Hemos salidos de cosas peores”.

Revisa aquí los dichos de Patricia Maldonado en Tal Cual:

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