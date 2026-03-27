Patricia Maldonado defendió la polémica decisión del Gobierno de aumentar los precios de la bencina y el diésel para enfrentar los efectos de la guerra en Medio Oriente.

En el programa Tal Cual de TV+, la opinóloga respaldó a la actual administración , criticó a la anterior e incluso mencionó al dictador Augusto Pinochet.

“Quiero decir que la bencina subió no por un problema del Presidente actual. Y le quiero decir que Pinochet tampoco tiene la culpa, está muerto el caballero”, ironizó.

“Vamos a tener que aprestarnos el cinturón”

“Si hubiera quedado plata en las arcas, sería muy distinta la situación, pero como se lo robaron todo... chucha, no podemos echarle mano a nada”, arremetió Paty Maldonado, en alusión al gobierno de Gabriel Boric.

Luego, relató: “Alguien me decía ‘qué tiene que ver la guerra’, entonces tú decís ‘madre mía, cómo le explicaí a un cabeza de pulpo’. Cómo le explicas que cuando hay guerra, estos países pequeños como nosotros , de mierda, sufrimos las consecuencias”.

Finalmente, Maldonado señaló que “lamentablemente vamos a tener que aprestarnos el cinturón por culpa... usted sabe de quien, pero vamos a salir adelante, porque así es la vida. Hemos salidos de cosas peores”.

Revisa aquí los dichos de Patricia Maldonado en Tal Cual: