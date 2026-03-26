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Reconocido actor vuelve a Canal 13 para participar de nueva teleserie vertical: “Fue una salvación ante la depresión”

Bastián Bodenhöfer confirmó su regreso a la señal televisiva y será parte de “El millonario que quería que lo amaran”.

Nicolás Lara Córdova

Reconocido actor vuelve a Canal 13 para participar de nueva teleserie vertical: “Fue una salvación ante la depresión”

Canal 13 continúa apostando por las teleseries verticales con su más reciente producción “El millonario que quería que lo amaran” y durante este jueves confirmó el regreso de un actor consagrado.

Se trata de Bastián Bodenhöfer, quien se sumará a la nueva teleserie vertical de la señal televisiva y esta será su segunda participación en este tipo de producciones tras su paso por “Mi marido me robó la memoria” de TVN.

“Me alegra mucho que de alguna manera se haya creado algo como para revivir el área dramática yque no siga el monopolio de un canal“, comentó Bodenhöfer al ser consultado sobre su regreso a Canal 13.

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Yo digo bienvenidos todos estos formatos, porque a la gente le gusta el producto nacional. Y por otro lado, es una fuente de trabajo importante para muchas personas. Con esto se amplía la oferta de trabajo. Ya no todo está monopolizado en un solo canal. Hay otros canales que vuelven a hacer ficción”, agregó.

Bastián Bodenhöfer también se atrevió a predecir el futuro tras el éxito de las novelas verticales, donde dijo que quizás en 30 años las teleseries “van a ser en hologramas”.

“Lo que quiero destacar es que la ficción nunca va a morir, porque la gente la necesita. Es un producto que se consume. Recordemos todo lo que pasó en pandemia, el consumo de ficción en pandemia fue impresionante. Fue una salvación ante la depresión“, argumentó el actor.

“Yo, en general, estoy feliz con lo que me está pasando en este momento en cuanto a mi edad y rango etario de los personajes que me toca hacer. Tanto en televisión como en el cine y teatro.Todos los personajes que me han tocado son muy interesantes“, cerró el intérprete.

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