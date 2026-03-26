Modelo genera revuelo tras confesar romance con comediante: “Después supe que tenía pareja”

Una nueva polémica se dio a conocer este jueves en el mundo del espectáculo.

La creadora de contenido erótico, Naty Ortega, más conocida como Gata Dolce, dio a conocer que tuvo un affaire con un reconocido humorista.

En entrevista con Row TV, la modelo le envió saludos a Diego Urrutia y luego lanzó la bomba sobre la pareja de Carla Jara.

“Pasaron cositas con el Urrutia y después caché que estaba con la Carlita”, indicó.

El entrevistador le preguntó si Diego Urrutia le había dicho que estaba emparejado; la creadora de contenidos le mencionó que no.

“No, no me dijo, pero yo le mandé ahí un ‘fan de la relación’ y nos cagamos de la risa nomás, poh, si no hay comparación tampoco“, respondió ella.

El comediante fue consultado en el programa Hay que Decirlo si efectivamente fue verdad este affaire. Diego Urrutia confirmó de que estuvo con Natalia Ortega, pero mucho antes de estar con Carla Jara.