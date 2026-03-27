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“Chile es un equipo...”: DT de Cabo Verde deja comentario sobre La Roja tras amistoso

Bubista analizó la derrota ante la selección chilena y sacó conclusiones de cara a la participación de su equipo en el Mundial 2026.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Bubista, entrenador de Cabo Verde, habló tras el amistoso contra Chile este viernes y felicitó a La Roja por la victoria 4-2. Además, destacó la “experiencia internacional” del combinado nacional.

“Jugar con uno menos durante 50, 55 minutos, es complejo. Estoy orgulloso del equipo por el carácter que quisieron mostrar en el partido. También tengo que felicitar a Chile, que es un equipo que tiene experiencia internacional”, señaló el DT en un video que publicó la Federación Caboverdiana de Fútbol.

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“Nosotros queríamos ganar el partido y tuvimos oportunidades para hacerlo. Pudimos haber marcado uno o dos goles más en el primer tiempo. Luego nos quedamos con diez hombres, lo cual es bastante difícil”, agregó el técnico africano.

De cara a la participación de Cabo Verde en el Mundial 2026, Bubista evitó dramatizar por el hecho de que Chile les marcó cuatro goles. “No es que pensemos: ‘Maldita sea, ahora voy al Mundial y nos van a dar una paliza de 4-0′. No, nada de eso. Nuestro equipo ha demostrado que puede superar las dificultades cuando surgen”, sostuvo.

“Es importante aprender de los errores. También es importante que sepamos a qué nos vamos a enfrentar para poder prepararnos”, concluyó.

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