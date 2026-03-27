“Fue una lesión larga y difícil de llevar; me pone contento volver después de nueve meses”

Luego de nueve meses fuera por lesión, Fernando Zuqui al fin retornó a las canchas con la camiseta de Universidad Católica. El volante argentino no jugaba un partido desde el 20 de junio de 2025 y el pasado miércoles volvió a sumar minutos en la derrota 1-0 ante Ñublense en Chillán por la Copa de la Liga 2026.

Hoy, cien por ciento recuperado de una rotura de ligamentos, el mediocampista de 34 años habló sobre su regreso y el arduo proceso de recuperación que atravesó. “Contento, porque fue una larga espera para volver a las canchas y volver a sumar minutos”, declaró este viernes en conferencia.

“Me tocó el otro día poder volver a eso que uno ama, que es estar dentro de un campo de juego. Después de nueve meses que se hicieron un poco largos, y más por este tipo de lesiones que todos sabemos, estar nuevamente me puso muy feliz”, añadió.

Respecto a su proceso de recuperación, Zuqui contó que “fueron nueve meses donde uno tiene que estar preparado mentalmente, porque es una lesión larga y difícil de llevar, pero todo a su tiempo. Hoy me siento bien, preparado para volver a estar a disposición del cuerpo técnico y tratar de ayudar del lugar que me toque”.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para su familia. “Agradecer a mi mujer y a mis hijos, que estuvieron durante todo este tiempo en un periodo difícil. Con trabajo y humildad uno pudo volver. También agradecer a todos los hinchas y la gente del club, que me dieron un apoyo constante durante todo este tiempo".

Zuqui y el momento de la UC

Por otro lado, el volante cruzado abordó el irregular inicio de temporada del equipo de Daniel Garnero y las dudas que persisten de cara a su debut en la Copa Libertadores. “Desde este lado no tenemos dudas. Sí tenemos que mejorar. Antes tenemos dos partidos importantes que jugar, pero para llegar bien a la Copa Libertadores tenemos que pensar ahora en el partido del lunes”, afirmó de cara al duelo ante Cobresal por la Copa de la Liga.

“Es fundamental para nosotros ese partido. Ir, hacer un buen juego, ser protagonistas y ganar. Estamos en un club muy grande donde cada competencia que nos toque es jugar, tenemos que ganar, pero ganar imponiéndonos al rival y eso es lo que estamos buscando para encontrar nuestra mejor versión como equipo”, añadió.

Por último, Fernando Zuqui reconoció que “estamos calientes por lo que fue el último resultado. Puertas adentro somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar, entonces estamos en busca de eso. Sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes”.