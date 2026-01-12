Familia Schapira se despide tras vender sus acciones de Azul Azul: “Nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente”

Muchos cambios se avizoran en Azul Azul, luego de que los hermanos Daniel y Eduardo Schapira confirmaran la venta del 21,44% de las acciones que mantenían en la concesionaria, las cuales finalmente fueron adquiridas por la sociedad perteneciente a José Ramón Correa, director de Azul Azul y aliado de Michael Clark.

A través de un comunicado de prensa, la familia Schapira, que durante largo tiempo fue la principal oposición a la actual gestión, dejó una emotiva despedida dirigida a los hinchas azules.

“Hoy cerramos una etapa importante y profundamente significativa para nuestra familia. Tras haber concretado la venta de nuestra participación en Azul Azul S.A., queremos dirigir estas palabras a la comunidad de la Universidad de Chile, a sus hinchas y a todos quienes forman parte de la vida diaria del club”, señalaron de entrada los exdirectores.

“Nuestra experiencia como accionistas fue, en muchos sentidos, exigente y compleja. Hubo momentos de ilusión, pero también de frustración y desgaste, que marcaron un camino más difícil de lo que imaginamos cuando decidimos involucrarnos en este proyecto. Aun así, nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente, y siempre actuamos con la convicción de que nuestras decisiones buscaban el bien del club”, continuaron.

En esa misma línea, afirmaron que, pese a no seguir en el control de la U, continuarán deseándole lo mejor en el futuro. “Hoy dejamos de ser accionistas, pero nunca dejaremos de ser hinchas de la U. Ese vínculo no se vende ni se transa, y no se termina con una firma. Es parte de nuestra historia personal y familiar, y lo seguirá siendo siempre”, aseguraron.

Cabe destacar que, con la salida de los hermanos Schapira de la mesa directiva de Azul Azul, se pierde prácticamente toda oposición a lo dictado por Michael Clark y el bloque Sartor, siendo Andrés Weintraub y Héctor Humeres, representantes de la casa de estudios de la Universidad de Chile, los únicos miembros que no pertenecen al oficialismo.

“Finalmente, le deseamos lo mejor al club. Que pueda reencontrarse con la estabilidad, la grandeza y el proyecto que su historia merece. Desde donde estemos, seguiremos alentando como siempre, con la esperanza intacta de ver a nuestra querida Universidad de Chile volver a brillar”, cerró el comunicado de la familia Schapira.