Tras polémicos dichos sobre feriados: Naya Fácil denuncia amenazas de muerte y relata delicado episodio en la calle

Naya Fácil denunció a través de redes sociales que recibió amenazas de muerte y hostigamiento en la calle, tras sus polémicos dichos por los feriados irrenunciables.

Cabe recordar que la semana pasada, en medio del debate por la idea de eliminar los feriados irrenunciables, la influencer afirmó que “a la gente le importa más un feriado que surgir en la vida”.

“Es la funa más grande que he tenido en redes sociales (…). Me han insultado en la calle , nunca en ninguna de mis funas me había pasado algo así”, relató la propia Naya en sus historias de Instagram.

Tres desconocidos la habrían increpado

En ese contexto, añadió: “Me han amenazado de muerte (…) Nunca se me había generado miedo de salir a la calle, hasta ayer”.

Según relató, tres hombres desconocidos la increparon mientras compartía con seguidores. “Si tú vas a gritar algo de un auto, tú te bajas, te pones tus pantalones bien puestos y me lo dices a la cara”, dijo Naya Fácil.

Finalmente, dio cuenta del impacto emocional que ha tenido esta situación. “Ayer en la noche estuve llorando toda la noche, no les voy a mentir (…) Sé que las c…, pero no sé si es para vivir el tormento que estoy viviendo”, expresó.