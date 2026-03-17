CPC responde a Chomalí y defiende apertura del comercio en Viernes Santo: “Nos preocupa que existan feriados irrenunciables”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, respondió al llamado del cardenal Fernando Chomalí a que las grandes tiendas no abran este Viernes Santo .

En conversación con 24 Horas, el arzobispo de Santiago señaló que ya redactaron una declaración para evitar que el comercio no respete el feriado religioso, y sostuvo que “quienes van a trabajar son los más pobres”.

Al respecto, Susana Jiménez manifestó que “a nosotros nos preocupa que existan feriados irrenunciables , ya sea porque son feriados o porque coinciden con períodos electorales”.

“Son días de mayores ventas”

Luego, añadió que no abrir durante esa fecha causa una “merma muy importante” y fomenta que los consumidores opten por el comercio informal.

En esa línea, la presidenta de la CPC destacó la importancia de mantener la “libertad de emprendimiento” y señaló que, en muchas ocasiones, esto responde a las necesidades de los propios colaboradores.

“Son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones. Y, por lo tanto, nosotros abogamos por que se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”, cerró.