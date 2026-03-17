CPC responde a Chomalí y defiende apertura del comercio en Viernes Santo: “Nos preocupa que existan feriados irrenunciables”
Mientras el arzobispo de Santiago pide respetar el feriado religioso, el empresariado advierte efectos económicos negativos.
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, respondió al llamado del cardenal Fernando Chomalí a que las grandes tiendas no abran este Viernes Santo.
En conversación con 24 Horas, el arzobispo de Santiago señaló que ya redactaron una declaración para evitar que el comercio no respete el feriado religioso, y sostuvo que “quienes van a trabajar son los más pobres”.
Al respecto, Susana Jiménez manifestó que “a nosotros nos preocupa que existan feriados irrenunciables, ya sea porque son feriados o porque coinciden con períodos electorales”.
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“Son días de mayores ventas”
Luego, añadió que no abrir durante esa fecha causa una “merma muy importante” y fomenta que los consumidores opten por el comercio informal.
En esa línea, la presidenta de la CPC destacó la importancia de mantener la “libertad de emprendimiento” y señaló que, en muchas ocasiones, esto responde a las necesidades de los propios colaboradores.
“Son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones. Y, por lo tanto, nosotros abogamos por que se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados”, cerró.
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