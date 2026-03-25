“La maltrató mucho”: revelan motivo de desvinculación de Paulina Nin de Canal 13

A finales del 2025, Canal 13 sorprendió con la desvinculación de Paulina Nin de la señal televisiva lo que provocó su abrupta salida del programa Hay que decirlo.

En diversas entrevistas, la comunicadora argumentó que su salida se debía a que tenía contrato vigente con TVN, donde participa en el programa El medio día.

“La Gerente, la Pamela Díaz Gerente, que pusieron hace poco, por ahí por septiembre, a ella no le gustaba que yo estuviera en TVN.Me decía ‘¿por qué está en el Hay que decirlo si está en TVN?’ Porque lo quieran o no, en parte del horario, El Medio Día le compite al Tu Día", le explicó en su momento a La Cuarta.

Meses después de esto, la ex productora del programa, Fany Mazuela, reveló el verdadero motivo de la desvinculación de Paulina Nin.

En conversación con Que te lo digo, Mazuela indicó que Paulina Nin tuvo diversos roces con Gissella Gallardo.

“Efectivamente, Paulina Nin tenía problemas con Gissella. Yo creo que no le gustaban sus opiniones. En algún punto, las ninguneaba. Ponía caras cuando Gissella hablaba”, comentó.

“Eso se notó incluso en pantalla. Yo no estoy diciendo nada muy novedoso tampoco, en este punto.Y creo que era una persona difícil de trabajar“, agregó la ex productora de Hay que decirlo.

“A Paulina la sacan. Ella tuvo problemas con varios miembros del equipo. No solamente con Gissella. No sé si realmente fue a raíz de eso que salió. O también tuvo que ver con su doble militancia, que estaba en dos canales. Tiendo a creer que fueron ambas cosas”, sostuvo.

Mazuela sumó un nuevo antecedente en el programa Zona de Estrellas donde indicó que Paulina Nin “matrató mucho” a Gissella Gallardo de manera verbal.