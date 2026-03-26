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Sernac emite alerta de seguridad para más de 12 mil autos por desperfectos: estos son los modelos afectados en Chile

La falla “en casos extremos, aumentaría el riesgo de un accidente”, señalaron desde el ente fiscalizador.

Sebastián Escares

Sernac emite alerta de seguridad para más de 12 mil autos por desperfectos: estos son los modelos afectados en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para más de 12.000 vehículos que de una conocida marca por graves desperfectos.

Se trata de los vehículos marca Ford, comercializados entre 2021 y 2026, de los siguientes modelos:

  • Expedition.
  • F-150.
  • Maverick.

Según lo comunicado por el organismo, en algunos de los vehículos involucrados: “Al momento de acoplar un remolque, se podría experimentar una pérdida de frenos del remolque, fallas en las luces de freno y señales de giro“.

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Esto, seguido de: “Un mensaje de ‘fallo del módulo de freno del remolque’ y señales de giro intermitentes en el panel de instrumentos", señalan desde el Sernac.

El ente fiscalizador detalló que, en caso de que esta condición se presente, ocasionaría “una falla en las luces direccionales, lo que en casos extremos, aumentaría el riesgo de un accidente”.

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

En primer lugar, los consumidores deben verificar su su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN en el sitio web del Sernac (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, hay que contactarse con la empresa mediante los puntos de contacto e información. La compañía procederá con la reparación del vehículo, la cual no tiene costo para los afectados.

A continuación, los puntos de contacto:

  • Teléfono / Call Center: 800 470 408
  • Correo electrónico: acfordcl@ford.com
  • Sitio web: www.ford.cl
  • Sucursales: https://www.ford.cl/herramientas/concesionarios/
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.ford.cl/support/recalls/

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