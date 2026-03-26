Acreencias bancarias 2026: revisa acá si tienes dinero sin cobrar en tu banco

Este jueves, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer las acreencias bancarias a caducidad, que corresponden a dineros en favor de terceros, depositados en bancos o cooperativas, que no han sido cobrados por sus dueños o no registran movimientos en un periodo de dos años.

Según informó la CMF en 2026 se registran un total de 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, las cuales en conjunto totalizan $106.845 millones.

Cabe recordar que, la normativa vigente, establece que si estos recursos no son cobrados dentro de un plazo de tres años contados desde la confección y publicación del listado anual de acreencias sujetas a caducidad, las instituciones financieras “deberán entregar los recursos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”, explican desde la CMF.

¿Cómo saber si tengo dinero sin cobrar?

La CMF cuenta con una plataforma en línea en donde los usuarios pueden revisar sus dineros por cobrar en las distintas entidades bancarias (disponible aquí) .

Una vez dentro del sitio web, únicamente hay que colocar el nombre de la persona o empresa. Tras ello, presionar “buscar acreencias” y el sistema entregará la información sobre si es que hay o no dinero olvidado a ese nombre.

Según datos de la CMF, este es el resumen de acreencias sujetas a caducidad, detalladas por institución, número de acreencias y montos:

Institución Número de acreencias Monto (MM$) Banco de Chile 26.280 42.464,42 Banco Estado 10.042 8.548,75 Banco Falabella 3.308 6.649,63 Banco Ripley 4.189 136,57 Banco BCI 8.564 12.544,53 Banco Bice 3.383 4.995,88 China Construction Bank, Ag. En Chile 3 0,89 Banco Consorcio 1.064 644,77 HSBC Bank (Chile) 5 16,83 Banco Internacional 433 295,32 Banco Itaú 2.994 3.554,25 Banco Santander 17.864 20.512,30 Banco Scotiabank 13.811 5.947,80 Bancos 91.940 106.311,92