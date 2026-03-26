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Acreencias bancarias 2026: revisa acá si tienes dinero sin cobrar en tu banco

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que se registran 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, que en total alcanzan los $106.845 millones.

Sebastián Escares

Acreencias bancarias 2026: revisa acá si tienes dinero sin cobrar en tu banco

Acreencias bancarias 2026: revisa acá si tienes dinero sin cobrar en tu banco / Getty Images

Este jueves, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer las acreencias bancarias a caducidad, que corresponden a dineros en favor de terceros, depositados en bancos o cooperativas, que no han sido cobrados por sus dueños o no registran movimientos en un periodo de dos años.

Según informó la CMF en 2026 se registran un total de 94.654 acreencias en 19 instituciones supervisadas, las cuales en conjunto totalizan $106.845 millones.

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Cabe recordar que, la normativa vigente, establece que si estos recursos no son cobrados dentro de un plazo de tres años contados desde la confección y publicación del listado anual de acreencias sujetas a caducidad, las instituciones financieras “deberán entregar los recursos a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile”, explican desde la CMF.

¿Cómo saber si tengo dinero sin cobrar?

La CMF cuenta con una plataforma en línea en donde los usuarios pueden revisar sus dineros por cobrar en las distintas entidades bancarias (disponible aquí).

Una vez dentro del sitio web, únicamente hay que colocar el nombre de la persona o empresa. Tras ello, presionar “buscar acreencias” y el sistema entregará la información sobre si es que hay o no dinero olvidado a ese nombre.

Según datos de la CMF, este es el resumen de acreencias sujetas a caducidad, detalladas por institución, número de acreencias y montos:

InstituciónNúmero de acreenciasMonto (MM$)
Banco de Chile26.28042.464,42
Banco Estado10.0428.548,75
Banco Falabella3.3086.649,63
Banco Ripley4.189136,57
Banco BCI8.56412.544,53
Banco Bice3.3834.995,88
China Construction Bank, Ag. En Chile30,89
Banco Consorcio1.064644,77
HSBC Bank (Chile)516,83
Banco Internacional433295,32
Banco Itaú2.9943.554,25
Banco Santander17.86420.512,30
Banco Scotiabank13.8115.947,80
Bancos91.940106.311,92
InstituciónNúmero de acreenciasMonto (MM$)
Ahorrocoop415,20
Coonfia3612,29
Coopeuch1.435423,19
Detacoop91056,82
Oriencoop29131,05
Capual14,19
Cooperativas2.714532,75
Bancos y Cooperativas94.654106.844,67

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