VIDEO. ¡Venció al cáncer! El emotivo registro entre un perro y su compañero que se volvió a viralizar en redes sociales
El creador de contenidos colombiano, Camilo Triana, utilizó su cuenta de TikTok para dar a conocer que su compañero, Magnus, venció el cáncer y lo celebró con un emotivo video que hizo llorar a cientos de usuarios en las distintas redes sociales en las que se ha viralizado el video.
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