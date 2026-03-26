Cambios de última hora en La Roja: Córdova sorprende con esta formación para enfrentar a Cabo Verde
La selección chilena enfrentará al cuadro africano esta noche en Auckland, Nueva Zelanda.
La selección chilena se enfrenta este viernes a Cabo Verde en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda. Se trata del primer amistoso de La Roja en este 2026, enmarcado en el innovador torneo FIFA Series.
A pocas horas del partido, Nicolás Córdova ya definió el once titular que saldrá a la cancha para enfrentar al cuadro africano, incluyendo varios cambios de última hora en la formación del “Equipo de Todos”.
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Lejos de las oncenas que ensayó en la última práctica, Chile formará con Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamón Kuscevic, Iván Román, Ian Garguez; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Laurato Millan; Maximiliano Gutiérrez y Ben Brereton.
¿A qué hora juega Chile vs. Cabo Verde?
El amisoso de La Roja contra Cabo Verde se jugará este viernes 27 de marzo desde las 00:00 horas de Chile en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.
El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en las pantallas y plataforma de Chilevisión.
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