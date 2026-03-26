Cambios de última hora en La Roja: Córdova sorprende con esta formación para enfrentar a Cabo Verde / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La selección chilena se enfrenta este viernes a Cabo Verde en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda. Se trata del primer amistoso de La Roja en este 2026, enmarcado en el innovador torneo FIFA Series.

A pocas horas del partido, Nicolás Córdova ya definió el once titular que saldrá a la cancha para enfrentar al cuadro africano, incluyendo varios cambios de última hora en la formación del “Equipo de Todos”.

Lejos de las oncenas que ensayó en la última práctica, Chile formará con Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamón Kuscevic, Iván Román, Ian Garguez; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Laurato Millan; Maximiliano Gutiérrez y Ben Brereton.

¿A qué hora juega Chile vs. Cabo Verde?

El amisoso de La Roja contra Cabo Verde se jugará este viernes 27 de marzo desde las 00:00 horas de Chile en el Eden Park de Auckland, Nueva Zelanda.

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas y plataforma de Chilevisión.