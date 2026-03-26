Ante la crisis internacional del petróleo y el escenario de “estrechez fiscal” que acusa el Gobierno de Kast, la Municipalidad de La Florida anunció la activación de un robusto plan de contingencia económica.

La estrategia municipal contempla la distribución masiva de vales de gas y la creación de un fondo de reserva para asegurar la continuidad de las prestaciones críticas en la comuna.

Apoyo directo al bolsillo familiar

Como medida central para enfrentar el encarecimiento del día a día, el municipio liderado por el alcalde Daniel Reyes adelantó la adquisición de más de 200.000 tickets de gas de 15 kilos. Este beneficio está diseñado para alcanzar al 90% más vulnerable de la población local, permitiendo la entrega de dos tickets por familia.

El alcalde Reyes enfatizó que esta acción responde a la realidad que viven miles de vecinos de clase media. “Cuando sube la bencina, sube el transporte, suben los alimentos y se encarece el día a día. Frente a este escenario, en La Florida decidimos anticiparnos con soluciones concretas”, señaló la autoridad comunal.

Fondo de emergencia y resguardo de servicios

Además del beneficio directo en combustible doméstico, la administración activó un fondo de emergencia comunal previamente planificado. El objetivo de este presupuesto de reserva es garantizar que áreas sensibles para la comunidad no sufran interrupciones ni disminuciones producto de la inflación y el alza de los insumos.

Las áreas blindadas por este fondo incluyen:

Salud y Seguridad: Resguardo de la operatividad de centros asistenciales y patrullajes.

Resguardo de la operatividad de centros asistenciales y patrullajes. Ayudas Sociales: Continuidad de la entrega de beneficios a los sectores más necesitados.

Continuidad de la entrega de beneficios a los sectores más necesitados. Programas Comunitarios: Mantenimiento de la oferta programática municipal sin recortes.

Planificación ante un invierno complejo

Desde la casa edilicia destacaron que estas decisiones no son fortuitas, sino que responden a una planificación anticipada para proteger la continuidad de los servicios frente a un escenario económico que se prevé complejo para los próximos meses. La medida se implementa justo cuando comienzan a regir las alzas históricas en los combustibles a nivel nacional, reforzando el compromiso municipal de acompañar a los vecinos en momentos de incertidumbre financiera.