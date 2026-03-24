Alza de combustible en Chile: ¿Cuánto más costará llenar el estanque desde esta semana? / Javier Salvo/AgenciaUno

El precio de los combustibles en Chile registrará un fuerte aumento este jueves, como consecuencia del impacto en el mercado del petróleo derivado del conflicto en Medio Oriente.

Se trata del ajuste más significativo en 46 años, desde que se iniciaron los registros oficiales, y el Gobierno de José Antonio Kast incluso anunció medidas de mitigación.

La bencina de 93 y 97 octanos subirá $370 por litro. En paralelo, el diésel aumentará $580, escalando más de un 60% respecto a su valor anterior.

¿Cuánto más costará llenar el estanque tras el alza de los combustibles?

“Para ilustrar este impacto directamente en el presupuesto de las personas, llenar un estanque estándar de 40 litros será significativamente más costoso”, explicó Jorge Hermann, director de Hermann Consultores (vía DF).

“En el caso de la gasolina, el estanque costará $ 14.800 más, mientras que los usuarios de vehículos diésel deberán desembolsar $23.200 extra por cada llenado”, detalló el experto.

Más allá de la movilidad como tal, también se precisaron aumentos en el precio de los alimentos. “Casi el 90% de la carga de los alimentos en Chile se mueve por carretera a través de camiones que usan petróleo”, sumó, sin olvidar que el sector agrícola utiliza máquinas diésel.

“Este aumento en los costos de producción y flete se traspasará inevitablemente al precio final de frutas, verduras, abarrotes y bienes”, concluyó.

Las medidas para mitigar el alza de combustibles en Chile

El lunes el Ejecutivo anunció un paquete de medidas para subsanar el incremento en los valores. El plan “Chile Sale Adelante” incluye propuestas como el congelamiento de la tarifa de los buses del sistema RED y el transporte regional durante todo 2026, una subvención mensual de $100 mil por seis meses para taxistas y colectiveros, y un financiamiento preferencial a través de BancoEstado para fomentar la electromovilidad en dicho sector.

Otro punto es el congelamiento del precio de la parafina a niveles de febrero de este año durante otoño e invierno. Además, se habló de implementar medidas de seguridad para el transporte de carga junto a la creación de espacios de descanso. A la par, se plantea la implementación de ajustes temporales en el régimen fiscal de empresas no transportistas.