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“Mi marido fue diagnosticado con cáncer”: rostro de TV revela duro momento personal

En el programa “Noche de Pirañas”, Claudia Schmidt confesó el complicado momento que atraviesa.

Nicolás Lara Córdova

“Mi marido fue diagnosticado con cáncer”: rostro de TV revela duro momento personal

Durante esta semana, Pablo Candia y Danilo 21 protagonizaron una complicada polémica, luego de que se filtraran unos audios en los que Candia puso en duda el estado de salud de los padres del creador de contenidos.

Hace unos días, Claudia Schmidt aclaró que su actual esposo, John Bogdan, se encuentra en Estados Unidos y que ella debía viajar periódicamente debido a un problema de salud que estaba enfrentando su pareja, sin decir de qué se trataba.

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A raíz de la pelea entre Candia y Danilo 21, Schmidt decidió revelar la información en el programa Noche de Pirañas donde sorprendió a Sergio Rojas con el diagnóstico.

“Lo más fuerte es dudar de la enfermedad de alguien. Lo hablo con conocimiento de causa, tú una vez me lo preguntaste, Pablo sabe, y no me gustaría jamás que alguien dudara de mi palabra de una situación tan triste que puede estar viviendo el familiar de cualquier persona”, comenzó comentando.

Sergio Rojas le preguntó de inmediato si ella tenía algún familiar con algún problema de salud.

“Sí, mi marido fue detectado con un cáncer, ya te lo dije, no voy a profundizar, no me gusta dar pena”, respondió Claudia Schmidt.

Sergio Rojas se sorprendió con el tema, le pidió disculpas a su compañera de panel e intentó profundizar en el tema, a lo que Schmidt lo paró en seco.

“Él está bien hoy en día, pero no entremos en mi tema”, cerró la uruguaya.

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