Mega confirma a la pareja de animadores para el Festival de Viña del Mar 2027 y 2028 / Diego Martin

Este jueves, la organización del Festival de Viña del Mar dio a conocer los nombres de los animadores que estarán presentes durante las ediciones 2027 y 2028 del certamen de la ciudad jardín.

A través de un comunicado, Mega disipó los rumores del retorno de Sergio Lagos y Myriam Hernández, decidiendo elegir a dos reconocidos rostros de la televisión.

Finalmente serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda quienes se mantendrán en la animación del b más según lo informado por Mega.

“La decisión responde al destacado desempeño que ambos han demostrado durante las últimas dos versiones del Festival,donde su trabajo ha sido ampliamente valorado tanto por la crítica especializada como por el público.“, comentaron.

“Su profesionalismo y capacidad para liderar uno de los escenarios más importantes de la música latina han contribuido de manera significativa al éxito del evento”, agregó.

“El Festival Internacional de Viña del Mar proyecta continuidad y estabilidad en la conducción del evento, fortaleciendo el trabajo realizado en conjunto durante los últimos años y reafirmando el compromiso de ofrecer un espectáculo de primer nivel para el público”, cerraron desde la producción.