El inesperado amor por Chile de estrella de “The Pitt”, la exitosa serie de HBO Max: “Chi Chi Chi, Le Le Le”

La serie médica The Pitt se ha consolidado como uno de los dramas más comentados del momento, gracias a su realismo, ritmo intenso y un elenco que ha logrado conectar con audiencias de todo el mundo.

En ese contexto, la actriz Laëtitia Hollard participó en una ronda de entrevistas internacionales donde abordó el éxito de la producción y los desafíos de su personaje, Emma, joven practicante de enfermeria.

THE PITT HBO Ampliar

Durante la conversación con distintos medios, incluido ADN.cl, la intérprete profundizó en la construcción de su rol, una joven profesional que enfrenta su primer día en un entorno hospitalario caótico.

Según explicó, gran parte del atractivo de la serie radica en mostrar la vulnerabilidad y humanidad de los personajes, alejándose de estereotipos clásicos del género.

La actriz también destacó el trabajo de preparación detrás de escenas, que incluyó visitas a centros médicos reales y asesoría de profesionales de la salud para lograr una representación fiel. “Queríamos que todo se sintiera auténtico”, señaló, enfatizando el nivel de detalle en cada episodio.

Pero fue casi al cierre de la instancia cuando surgió un momento inesperado que conectó directamente con Chile. Tras una pregunta realizada desde el país, Hollard no solo respondió con entusiasmo, sino que sorprendió con una espontánea declaración de cariño.

“¡Me encanta Chile!”, exclamó, generando risas en la conversación y cerrando su intervención con un efusivo “Chi Chi Chi, Le Le Le”.

En tanto, el episodio 12 de la segunda temporada deThe Pitt, de un total de 15,se estrena este jueves 26 de marzo en HBO Max. La serie continúa con episodios semanales (cada jueves) hasta el final de la temporada, programado para el 16 de abril de 2026.