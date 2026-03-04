;

“Es súper buen papá”: Claudia Schmidt reveló detalles íntimos de su relación con su esposo

La modelo uruguaya participó en el nuevo episodio de Noche de Pirañas donde fue interrogada por Sergio Rojas.

Nicolás Lara Córdova

El pasado martes, en el programa Noche de Pirañas, Claudia Schmitd dio detalles de su vida amorosa con el empresario norteamericano, John Bogdan, con el que tiene dos hijos.

La uruguaya fue consultada por el periodista Sergio Rojas sobre la situación que vive la modelo junto a su marido.

“Queremos saber cuál es la situación actual de Claudia Schmitd, ¿sigue casada? ¿Está en un stand-by?“, le preguntó Rojas a Schmitd.

“En un recogimiento”, comentó la uruguaya ante la pregunta, pero el periodista insistió en su cuestionamiento hacia la ex presentadora de Morandé con Compañía.

“Estamos aprovechando los momentos”

“Soy una mujer casa, él está en Estados Unidos, yo estoy acá, y estamos aprovechando los momentos. Es lo mejor, porque cuando uno se reencuentra, uno vuelve a sentir las mismas emociones, o más intensas”, respondió Schmidt.

Sobre el estado de salud de John Bogdan, la uruguaya fue enfática “en ese tema no entro mucho; él está bien, por suerte, está con mis hijos, es súper buen papá”.

La modelo indicó también de que está tramitando su documentación para poder obtener la ciudadanía de los Estados Unidos para así regularizar su situación en aquel país.

Para finalizar, Claudia Schmidt respondió, con una cuota de gracia, las preguntas de Sergio Rojas. “Sergio, mis hoyitos están muy cerrados”, cerró.

