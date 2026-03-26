La selección de Italia sigue aferrada a su sueño de clasificar al Mundial 2026. Este jueves, la “Azzurra” sorteó con éxito su primer desafío en el repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo y se impuso por 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso llegó como favorito al duelo disputado en el New Balance Arena, donde puso en juego su opción de volver a una cita planetaria tras no clasificarse en 2018 y 2022. Y no falló.

En un ajustado encuentro, la apertura del marcador llegó en el segundo tiempo gracias a Sandro Tonali (56′). El volante del Newcastle capturó un balón suelto en la entrada del área y sacó un potente derechazo para poner el 1-0.

Sobre el final, los italianos encontraron la calma por medio de Moise Kean (80′). El atacante de la Fiorentina se fabricó una gran jugada dentro del área y resolvió con calidad para firmar el 2-0 en Bérgamo.

De esta manera, Italia avanzó a la final del repechaje europeo, donde enfrentará al ganador del cruce entre Gales y Bosnia y Herzegovina por uno de los boletos al Mundial que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos.

Revisa los goles del triunfo de Italia ante Irlanda del Norte

¡¡EXPLOTÓ BERGAMO!! ¡¡ITALIA SUEÑA CON EL MUNDIAL 2026!! Fierrazo desde afuera del área de Tonali y GOL de la Selección de Gattuso, para el 1-0 ante Irlanda del Norte.



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