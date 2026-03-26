La inesperada carta que podría “salvar” a Nicolás Zepeda de la cadena perpetua por crimen de Narumi Kurosaki / PATRICK HERTZOG

Tras ocho días de debate, este jueves Nicolás Zepeda fue declarado culpable en el caso del asesinato de su expareja Narumi Kurosaki. En las dependencias del tribunal de Lyon, en Francia, el chileno fue condenado a cadena perpetua.

La definición llegó en el tercer juicio, tras dos instancias previas anuladas. "Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme“, fueron parte de las últimas palabras de Zepeda.

Tras la definición, el periodista de Chilevisión Roberto Cox entregó mayores detalles sobre el proceso e incluso habló de la posibilidad de cambiar el destino del condenado.

“Podría haber una opción por parte de la defensa de Nicolás Zepeda de ir a la Corte de Casación una vez más si ellos creen que durante este proceso hubo alguna falla o error, como en el segundo juicio”, planteó el periodista.

Ahora bien, yo le digo algo. Por lo que he sabido, los abogados no han encontrado ninguna falla en este proceso, no hubo ningún debate con el presidente del tribunal”, afirmó.

Según el mismo profesional, esta sería la sentencia final contra el chileno, pero no se olvidó de una “carta bajo la manga” que todavía estaría en juego.

“Por lo que hemos escuchado, las intenciones de la familia Zepeda serían ir a la Corte Europea de Derechos Humanos con este mismo argumento: ‘Ustedes no pueden condenar a cadena perpetua a una persona si no se ha encontrado el cuerpo y no han podido establecer las verdades jurídicas acerca del cómo, dónde y cuándo Nicolás terminó con la vida de Narumi", continuó.

“Eso está por verse. Según Humberto Zepeda, el padre, van a esperar la opinión de sus abogados y habrá que ver si es que Zepeda querrá forzar una instancia en los tribunales europeos”, cerró.

La defensa de Zepeda tiene un plazo de diez días para interponer un nuevo recurso ante el tribunal y durante la mañana el abogado defensor, Sylvain Cormier, reveló la medida que quieren tomar.

“Queremos impugnar el veredicto ante la Sala Penal del Tribunal de Casacióny, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", afirmó.