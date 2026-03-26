Cadena perpetua para Nicolás Zepeda en Francia por la desaparición y presunto asesinato de Narumi Kurosaki

La justicia francesa declaró culpable a Nicolás Zepeda en Lyon y le impuso cadena perpetua por el caso de Narumi Kurosaki, cuyo cuerpo sigue sin ser encontrado.

Juan Castillo

Tamara Aranda

La justicia francesa dictó este jueves un nuevo y duro fallo contra el chileno Nicolás Zepeda, al declararlo culpable por la desaparición y presunto asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki.

La decisión fue leída en la Corte de Apelaciones de Lyon, donde finalmente se resolvió imponer la pena de cadena perpetua contra el chileno, en una causa que ha marcado más de una década de investigación sin que el cuerpo de la víctima haya sido hallado.

El veredicto representa un nuevo giro decisivo en uno de los casos judiciales más seguidos en Chile y Francia. Este fue el tercer juicio enfrentado por Zepeda, quien ya había sido procesado anteriormente en otras dos instancias.

Con esta nueva resolución, la justicia francesa volvió a ratificar su convicción sobre la responsabilidad del imputado en un caso que ha estado rodeado de pruebas circunstanciales, rastros digitales y testimonios clave.

La justicia francesa ratifica la responsabilidad de Zepeda en un tercer juicio

La lectura del fallo en Lyon cierra, al menos por ahora, una nueva etapa judicial en torno a la desaparición de Narumi Kurosaki, joven japonesa de quien se perdió el rastro hace más de diez años.

Uno de los elementos más impactantes del caso es precisamente que, pese al tiempo transcurrido, su cuerpo aún no ha sido encontrado, lo que ha mantenido abierta una herida para su familia y ha dado al proceso una dimensión especialmente dramática.

La resolución tiene una fuerte carga simbólica, porque vuelve a colocar el caso en el centro del interés público chileno. No solo por la nacionalidad del condenado, sino también por la persistencia de una causa que ha tenido repercusiones internacionales y que ha sido seguida de cerca tanto por medios como por autoridades judiciales en ambos países.

Con este fallo, la justicia francesa vuelve a respaldar la tesis acusatoria en una causa que ha atravesado múltiples etapas procesales.

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

