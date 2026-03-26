;

Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki

El chileno fue declarado culpable por la desaparición y muerte de la joven japonesa.

Javier Méndez

Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki

Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki / PATRICK HERTZOG

El Tribunal de lo Penal del Ródano declaró culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki. El veredicto se conoció este jueves tras ocho días de debate y dos juicios previos anulados. Fue condenado a cadena perpetua.

Según se dio a conocer, el chileno entregó unas últimas palabras antes de conocer su destino. "Amaba sinceramente a Narumi. Hace 10 años me acompaña y vivo un infierno“, partió. Ahí incluso soltó unas lágrimas.

Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella. Quiero agradecer a mis abogados por acompañarme y entender que soy inocente”, continuó.

“Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sincero con ustedes. Yo no la maté“, insistió.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad