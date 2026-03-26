Las últimas palabras de Nicolás Zepeda antes de ser condenado a cadena perpetua por el asesinato de Narumi Kurosaki / PATRICK HERTZOG

El Tribunal de lo Penal del Ródano declaró culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki. El veredicto se conoció este jueves tras ocho días de debate y dos juicios previos anulados. Fue condenado a cadena perpetua.

Según se dio a conocer, el chileno entregó unas últimas palabras antes de conocer su destino. "Amaba sinceramente a Narumi. Hace 10 años me acompaña y vivo un infierno“, partió. Ahí incluso soltó unas lágrimas.

“Vivo una pesadilla por no haberme quedado con ella. Quiero agradecer a mis abogados por acompañarme y entender que soy inocente”, continuó.

“Yo no la maté. No fui yo. A veces no encuentro las palabras y me cuesta expresarme. Quiero ser sincero con ustedes. Yo no la maté“, insistió.