No solo cadena perpetua: los millonarios montos que tendrá que pagar Nicolás Zepeda a la familia de Narumi Kurosaki

El tercer juicio contra Nicolás Zepeda en Francia terminó con un duro revés judicial para el chileno. El Tribunal de lo Penal del Ródano lo declaró culpable por el crimen de Narumi Kurosaki en 2016 y le impuso cadena perpetua.

Pero la condena no quedó solo en la pena privativa de libertad. Junto con el fallo, la justicia francesa también ordenó que Zepeda pague una serie de indemnizaciones a la familia de la víctima y a Arthur del Piccolo, quien era pareja de Narumi al momento de su desaparición.

Los millonarios montos que tendrá que pagar Nicolás Zepeda tras crimen de Narumi Kurosaki

De acuerdo con las cifras informadas, Nicolás Zepeda deberá pagar $53.318.500 a la madre de Narumi Kurosaki, equivalentes a 50.000 euros.

A eso se suma una compensación de $31.991.100 para sus hermanas, correspondiente a 30.000 euros, además de $21.327.400 para el padre de la joven, es decir, 20.000 euros.

En el caso del exnovio de la víctima, este recibiría $5.331.850.

Luego de que se conociera la definición, el abogado de Zepeda, Sylvain Cormier, calificó como “terrible” el veredicto y adelantó las medidas que se tomarán a continuación.

“Queremos impugnar el veredicto ante la Sala Penal del Tribunal de Casación y, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, afirmó.

“No quiero exponer mis argumentos ahora, pero tenemos algunos argumentos serios que presentar ante el tribunal”, dijo a Mega.