Gobierno admite “complejidades” en subsidio al transporte público en regiones tras alza de bencinas

El fuerte aumento en los precios de los combustibles, que comenzó a regir este jueves con alzas de hasta $370 en las bencinas y $580 en el diésel, significó el anuncio de un subsidio al transporte público para evitar un aumento del costo del pasaje.

Sin embargo, desde el Gobierno reconocieron que existen obstáculos para implementar aquello fuera de la Región Metropolitana.

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, admitió en Radio Infinita que la situación presenta “una complejidad técnica”, debido a que gran parte del transporte regional opera sin regulación tarifaria. “En regiones muchos servicios tienen tarifas relativamente libres, lo que dificulta llegar con recursos de forma oportuna para evitar alzas”, explicó.

A diferencia de Santiago, donde el sistema RED cuenta con un Panel de Expertos que define los ajustes de precios, en regiones predominan operadores privados sin contratos con el Estado, lo que limita la aplicación directa de subsidios. Pese a ello, García Ruminot aseguró que el Ejecutivo buscará mecanismos para mitigar el impacto: “Es uno de nuestros compromisos y vamos a tener que agotar las fórmulas para poder hacerlo”.

En paralelo, la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) cuestionó la decisión de congelar las tarifas del transporte público en la capital hasta fin de año, mientras que en regiones se planteó que cada gobierno regional gestione soluciones propias. Los gobernadores rechazaron esa fórmula, argumentando que no es de su competencia asumir ese costo y emplazaron al Ministerio de Transportes a liderar una respuesta.

Ante esas críticas, el ministro precisó que no se recurrirá a los presupuestos regionales. “Se van a entregar recursos frescos, adicionales, como efecto espejo de lo que se está haciendo en la Región Metropolitana”, afirmó.

“El Gobierno está actuando”

El ministro Ruminot detalló que la implementación de ayudas enfrenta dificultades operativas, dado el amplio abanico de servicios existentes: “Tenemos que llegar a miles de operadores, no solo buses, sino también barcazas y otros medios clave, sobre todo en el extremo sur”.

Por su parte, el ministro de Transportes, Louis De Grange, indicó en ADN Hoy que el objetivo “es lograr que la locomoción colectiva mantenga sus tarifas en regiones, pero eso va a ir dependiendo según los contratos” de cada operador privado.

“Lo importante es transmitir a la ciudadanía, sobre todo a los más afectados, que el Gobierno sí está actuando y tomando medidas concretas”, cerró de Grange en la oportunidad.