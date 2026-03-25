Alza de las bencinas en Chile: estos son los productos de la canasta básica que elevarían sus precios

Durante este miércoles, la alta demanda por combustibles se instaló como la antesala del alza en el precio de las bencinas que comenzará a regir desde este jueves, en medio de un escenario marcado por presiones inflacionarias y advertencias de impacto en el costo de vida.

A pesar de que el incremento aún no entra en vigencia, sus efectos ya comenzaron a evidenciarse en el país. Durante la jornada del martes, largas filas se registraron en estaciones de servicio, donde conductores buscaron anticiparse a la subida de precios.

La situación reflejó la preocupación de los usuarios por el impacto inmediato en el presupuesto familiar , en un contexto donde también se han encarecido productos de la canasta básica.

En ese escenario, el Gobierno, encabezado por el presidente José Antonio Kast, defendió la medida, argumentando que responde a la situación fiscal del país y al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio internacional del petróleo. Sin embargo, la molestia ciudadana se hizo visible en distintos puntos del país.

Efectos en la economía

El aumento en la demanda incluso generó episodios puntuales de desabastecimiento. Algunas estaciones registraron cierres temporales por falta de stock, especialmente ante compras masivas en bidones. En la comuna de La Pintana, por ejemplo, se reportaron interrupciones durante la tarde del martes a la espera de reposición de combustible.

Ante este escenario, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles recordó las normas para el almacenamiento: los bidones deben ser certificados, con un máximo de dos recipientes de 20 litros por vehículo, y diferenciados por color —rojo para bencina, azul para parafina y amarillo para diésel—.

En tanto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, descartó un desabastecimiento generalizado, señalando que “no va a haber desabastecimiento. Puede ocurrir que, en una estación específica con alta demanda, se acabe el combustible, pero eso responde a una situación puntual que se soluciona con reposición”.

Frutas y verduras

Concretamente, esto repercutirá en productos de la canasta básica, como frutas y verduras , además de servicios logísticos.

En el plano económico, especialistas advirtieron que el alza tendrá efectos más allá del transporte. Se proyecta un impacto inflacionario de entre 1 y 1,2 puntos porcentuales en los meses de marzo y abril, lo que podría traducirse en un encarecimiento de productos básicos y servicios logísticos.

El coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera, Patricio Ramírez, explicó que “este ajuste debiera tener un impacto de entre uno y 1,2 puntos porcentuales en el IPC, distribuidos entre marzo y abril. En marzo podríamos ver una variación entre 0,6% y 0,8%, y en abril cercana al 1%”.