Una violenta pelea protagonizada por estudiantes de cuarto medio del Liceo La Asunción de Talcahuano dejó al menos siete funcionarios lesionados y 14 alumnos detenidos durante la jornada de este martes en la región del Biobío.

Según informó Carabineros, el incidente se originó durante el primer recreo, mientras un grupo de estudiantes disputaba un partido de fútbol en el patio del establecimiento.

Por causas que aún se investigan, la situación derivó en una riña masiva que continuó en distintos sectores del recinto educacional.

El mayor Milton Rossel, comisario de la Segunda Comisaría de Talcahuano, detalló que inspectores, profesores y paradocentes intentaron intervenir para separar a los jóvenes involucrados, resultando varios de ellos con lesiones.

Tras la llegada de personal policial, se logró identificar a todos los participantes y concretar la detención de 14 estudiantes, entre ellos menores y mayores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital Las Higueras para constatar lesiones.

La Fiscalía de Talcahuano quedó informada de los hechos y deberá determinar si los detenidos pasarán a control de detención o quedarán apercibidos.

Desde el establecimiento educacional confirmaron la activación inmediata de los protocolos internos de seguridad y convivencia escolar. Además, se decidió suspender la permanencia de los estudiantes de cuarto medio durante el resto de la jornada como medida preventiva.

La seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco, condenó lo ocurrido y calificó los hechos como “inaceptables” dentro de un espacio educativo. Asimismo, informó que la Superintendencia de Educación inició una denuncia de oficio y comenzará a recopilar antecedentes para investigar el caso.

En paralelo, el director de Seguridad Pública de Talcahuano, Patricio Fierro, señaló que el municipio continuará trabajando con las comunidades educativas para fortalecer la resolución pacífica de conflictos y evitar nuevos episodios de violencia escolar.