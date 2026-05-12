Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa la magnitud y el epicentro del sismo

Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa la magnitud y epicentro del sismo

La tarde de este martes, se registró un movimiento telúrico en la zona norte del país, específicamente cerca de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo fue de magnitud 3,9 y se percibió a las 15:48 horas.

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De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó a 39 kilómetros al oeste de San Pedro de Atacama, con una profundidad de 106 kilómetros.

Por el momento, las autoridades y los organismos correspondientes no han reportado daños a personas ni afectaciones a la infraestructura a raíz del temblor.