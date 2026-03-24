Durante esta jornada, el ministro de Transportes, Louis de Grange, conversó con ADN Hoy sobre los anuncios del Gobierno respecto a los cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que se traducirán en alzas importantes en las bencinas.

Según las proyecciones, la gasolina de 93 octanos subirá cerca de $370 pesos por litro, mientras que el diésel subirá entre $570 y $580 pesos por litro.

Al respecto, el secretario de Estado partió señalando que “es importante empatizar con los efectos a nivel global que deja la crisis en Medio Oriente, porque son alzas nunca antes vistas”.

“Lo importante es transmitir a la ciudadanía, sobre todo a los más afectados, que el Gobierno sí está actuando y tomando medidas concretas”, agregó.

En esa línea, valoró las medidas de mitigación que se implementarán en el país por esta alza. “Congelar la tarifa en el transporte público en Santiago es una buena noticia, y se está haciendo un esfuerzo equivalente en regiones”, declaró.

“El objetivo es lograr que la locomoción colectiva mantenga sus tarifas en regiones, pero eso va a ir dependiendo según contratos”, complementó.

También se refirió al bono de $100 mil pesos anunciado para taxis y colectivos, donde detalló que este beneficio irá a aquellos que “están inscritos en el registro”, confirmando además que el monto será “por vehículo”, es decir, que en caso de tener 2 vehículos registrados, recibirá doble bono.

No obstante, indicó que “hay que hacer una gestión adicional, que se les va a informar a la brevedad cuando ya esté aprobado el proyecto. Es un trámite que no es automático, pero sí va a ser bastante diligente, va a ser bastante rápido en términos simples".

En ello, reiteró que “no es que el Gobierno le está subiendo el precio al combustible, sino que como país, donde nuestra principal importación es el petróleo, nos vemos afectados”.

Finalmente, de Grange abordó las críticas por esta alza y se refirió a la posibilidad de modificar temporalmente el Impuesto Específico a los Combustibles.

“Ese es un tema que podría discutirse, por ejemplo, que también requiere pasar por el Congreso, pero también hay que pensar en largo plazo”, manifestó.

Finalmente, el ministro de Transporte hizo una reflexión sobre este tema. “Yo creo que muchas veces las urgencias nos hacen tomar algunas decisiones quizá que después en el largo plazo no fueron las mejores. Yo creo que hay que tener perspectiva, hay que mirar hacia adelante”, cerró.