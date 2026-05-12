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VIDEO. “Todavía estoy enamorada de la persona de la que me separé; no me avergüenzo de decirlo”

Yamila Reyna participó en el podcast “M de Mujer” donde se refirió a la denuncia contra su expareja, Américo.

Nicolás Lara Córdova

“Todavía estoy enamorada de la persona de la que me separé; no me avergüenzo de decirlo”

Este martes, Domingo Vega Urzúa, más conocido como Américo fue formalizado tras una denuncia por violencia intrafamiliar presentada por su expareja, Yamila Reyna.

Durante este día se estrenó el capítulo más reciente del podcast M de Mujer donde la actriz entregó más detalles sobre la relación que mantuvo con el cantante.

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“Aprovecho esta instancia para aclarar algo que se ha dicho mucho, como que a mí me influenciaron mis amigas o me dijeron. Una decisión así la toma la persona”, comentó Yamila Reyna.

“A mí de verdad ninguna de mis amigas, ninguna me dijo ‘hazlo’. Ninguna. Fue 100% mi decisión”, explicó la actriz y humorista.

¿Cómo vas a dejar de amar a alguien con el que te ibas a casar?”

Sobre la denuncia, Yamila Reyna indicó que fue una decisión difícil, ya que “se siente culpable de hacerlo porque uno ama profundamente”.

“Yo creo que nunca en mi vida había estado tan enamorada. Que en 24 horas te cambie la vida como me cambió a mí. Tener que tomar una decisión tan difícil fue muy duro”, agregó.

Al ser consultada si el amor pasa, la actriz comentó que un sentimiento como ese no se va.

“Le puedes decir a tu mente ‘esto no está bien’, pero el corazón, ¿cómo lo mandas? El corazón sigue amando.Todavía estoy enamorada de la persona de la que me separé”, sostuvo.

“¿Cómo vas a dejar de amar a alguien con el que te ibas a casar, el que sentías que era el compañero de tu vida, que era tu partner, tu hilo rojo? Y no me avergüenzo de decirlo, yo sigo muy enamorada”, cerró.

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