“Nos da un seguro para el futuro”: directiva de Colo Colo establece la trascendencia del choque ante Coquimbo Unido / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En la previa al viaje de Colo Colo al norte para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, abordó su nuevo rol.

Como parte de la dirección deportiva del club, planteó que deben ir con calma para evaluar posibles refuerzos.

“Estamos en pleno período de competencia, nos va a servir este tiempo para establecer las necesidades y cómo abordarlas”, dijo el exvolante, apuntando a que hay elementos a considerar en un trabajo que ya comenzó.

“Hay factores reglamentarios, son solo tres cupos y cupos de extranjero que son muy limitados. En el receso hay que tener las decisiones bastante avanzadas”, aseguró Jaime Pizarro, quien apuntó a la trascendencia del choque ante Coquimbo Unido, apuntando a clasificarse a las semifinales.

“Nos da un seguro para el futuro con ese cupo y también permite ir complementando el trabajo y equilibrio colectivo. Muchas veces uno no sabe a quién pueda necesitar en tres, cinco, siete fechas más. Para llevar al grupo ayuda muchísimo. El partido es importantísimo”, cerró el ex Ministro del Deporte en el Aeropuerto de Santiago.