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“Nos da un seguro para el futuro”: directiva de Colo Colo establece la trascendencia del choque ante Coquimbo Unido

Jaime Pizarro apuntó a ir con calma en torno al mercado de fichajes y también a la importancia de la Copa de la Liga.

Carlos Madariaga

“Nos da un seguro para el futuro”: directiva de Colo Colo establece la trascendencia del choque ante Coquimbo Unido

“Nos da un seguro para el futuro”: directiva de Colo Colo establece la trascendencia del choque ante Coquimbo Unido / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En la previa al viaje de Colo Colo al norte para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, abordó su nuevo rol.

Como parte de la dirección deportiva del club, planteó que deben ir con calma para evaluar posibles refuerzos.

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“Estamos en pleno período de competencia, nos va a servir este tiempo para establecer las necesidades y cómo abordarlas”, dijo el exvolante, apuntando a que hay elementos a considerar en un trabajo que ya comenzó.

“Hay factores reglamentarios, son solo tres cupos y cupos de extranjero que son muy limitados. En el receso hay que tener las decisiones bastante avanzadas”, aseguró Jaime Pizarro, quien apuntó a la trascendencia del choque ante Coquimbo Unido, apuntando a clasificarse a las semifinales.

Nos da un seguro para el futuro con ese cupo y también permite ir complementando el trabajo y equilibrio colectivo. Muchas veces uno no sabe a quién pueda necesitar en tres, cinco, siete fechas más. Para llevar al grupo ayuda muchísimo. El partido es importantísimo”, cerró el ex Ministro del Deporte en el Aeropuerto de Santiago.

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