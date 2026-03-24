El camino hacia la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 entra en su etapa final a falta de definir a las últimas selecciones participantes.

Tras el cierre de las eliminatorias regulares, el panorama europeo se traslada a la repesca, donde 16 selecciones nacionales europeas se jugarán el todo por el todo por completar el cuadro de 48 equipos que participarán en la cita planetaria.

Los cupos restantes saldrán de dos torneos: el repechaje europeo (que entregará 4 cupos) y el repechaje intercontinental (2 cupos).

El formato de esta eliminatoria del “Viejo Continente” se desarrolla mediante cruces a partido único. El esquema contempla ocho semifinales iniciales, los vencedores de estas llaves avanzarán a una final y con ello el boleto directo al Mundial.

Las finales para definir a los cuatro vencedores, se disputarán el 31 de marzo. Para esta instancia, las sedes y horarios aún están por definirse.

Así se jugará el repechaje Europeo a la Copa del Mundo 2026

Jueves 26 de marzo

Llave A

16:45 horas | Italia vs. Irlanda del Norte | Gewiss Stadium, Bérgamo

16:45 horas | Gales vs. Bosnia y Herzegovina | Cardiff City Stadium, Cardiff

Llave B

16:45 horas | Ucrania vs. Suecia | Estadio Ciutat de Valencia, España

16:45 horas | Polonia vs. Albania | Estadio PGE Narodowy, Varsovia

Llave C

14:00 horas | Turquía vs. Rumania | Estadio Tüpraş Stadyumu, Estambul

16:45 horas | Eslovaquia vs. Kosovo | Národný futbalový štadión, Bratislava

Llave D

16:45 horas | Dinamarca vs. Macedonia del Norte | Parken Stadion, Copenhague)

16:45 horas | República Checa vs. Irlanda | Estadio Fortuna Arena, Praga)

ESPN.com Ampliar

¿Dónde y cómo ver el repechaje intercontinental al Mundial 2026?

Todos estos partidos serán transmitidos en Chile a través de las pantallas de Disney+ Premium con una suscripción previa.