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FOTO. Repechaje Europeo a la Copa del Mundo 2026: fechas, partidos, horarios y cómo verlo en vivo

Así se definirán cuáles serán las últimas cuatro selecciones del “Viejo Continente” que dirán presente en el Mundial.

Damián Riquelme

Getty Images

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El camino hacia la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 entra en su etapa final a falta de definir a las últimas selecciones participantes.

Tras el cierre de las eliminatorias regulares, el panorama europeo se traslada a la repesca, donde 16 selecciones nacionales europeas se jugarán el todo por el todo por completar el cuadro de 48 equipos que participarán en la cita planetaria.

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Los cupos restantes saldrán de dos torneos: el repechaje europeo (que entregará 4 cupos) y el repechaje intercontinental (2 cupos).

El formato de esta eliminatoria del “Viejo Continente” se desarrolla mediante cruces a partido único. El esquema contempla ocho semifinales iniciales, los vencedores de estas llaves avanzarán a una final y con ello el boleto directo al Mundial.

Las finales para definir a los cuatro vencedores, se disputarán el 31 de marzo. Para esta instancia, las sedes y horarios aún están por definirse.

Así se jugará el repechaje Europeo a la Copa del Mundo 2026

Jueves 26 de marzo

Llave A

16:45 horas | Italia vs. Irlanda del Norte | Gewiss Stadium, Bérgamo

16:45 horas | Gales vs. Bosnia y Herzegovina | Cardiff City Stadium, Cardiff

Llave B

16:45 horas | Ucrania vs. Suecia | Estadio Ciutat de Valencia, España

16:45 horas | Polonia vs. Albania | Estadio PGE Narodowy, Varsovia

Llave C

14:00 horas | Turquía vs. Rumania | Estadio Tüpraş Stadyumu, Estambul

16:45 horas | Eslovaquia vs. Kosovo | Národný futbalový štadión, Bratislava

Llave D

16:45 horas | Dinamarca vs. Macedonia del Norte | Parken Stadion, Copenhague)

16:45 horas | República Checa vs. Irlanda | Estadio Fortuna Arena, Praga)

ADN

ESPN.com

¿Dónde y cómo ver el repechaje intercontinental al Mundial 2026?

Todos estos partidos serán transmitidos en Chile a través de las pantallas de Disney+ Premium con una suscripción previa.

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