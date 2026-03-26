Baja sensible: Chile pierde a un titular para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda

Chile sufrió una sensible baja a solo horas de disputar su primer amistoso del 2026. Se trata del lateral derecho Fabián Hormázabal, quien fue liberado del plantel producto de una lesión muscular.

“El seleccionado nacional Fabián Hormazábal ha sido liberado de la convocatoria. El jugador, en la evaluación clínica y estudio de imágenes, presenta una lesión muscular de isquiotibiales cuyos plazos de recuperación exceden el tiempo de la presente fecha FIFA”, informó el cuerpo médico de la selección chilena.

Así las cosas, el defensa de Universidad de Chile se perderá el partido de este viernes ante Cabo Verde y también el duelo del próximo lunes contra Nueva Zelanda.

Ante la baja de Hormazábal, quien venía siendo titular en La Roja, el técnico Nicolás Córdova tendrá que recurrir a los otros laterales derechos que forman parte del plantel: Ian Garguez, de Palestino, y Felipe Faúndez, de O’Higgins.