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AUDIO. Candidato a rector de la Universidad de Chile arremete contra Michael Clark: “Debe dar un paso al costado”

“Debe explicar de dónde obtuvo los recursos para alcanzar la posición accionaria y el control del directorio”, aseguró Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la casa de estudios.

Javier Catalán

Felipe Puccio

Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile

Pablo Ruiz-Tagle, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile

01:57

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La gestión de Michael Clark al mando de Azul Azul y, por ende, de la Universidad de Chile, ha estado notoriamente marcada por sus problemas paralelos en la participación de la empresa Sartor AGF, por la cual ya ha recibido una severa sanción por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este miércoles se le sumó un nuevo detractor al mandamás de los azules. Se trata de Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y candidato a rector de la casa de estudios.

En conversación con La Tercera, el abogado disparó duramente contra Michael Clark, asegurando que, de resultar electo en las elecciones del próximo 12 de mayo, estudiará “todas las acciones legales para que el señor Clark dé un paso al costado”.

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Para profundizar en esta postura, ADN Deportes se contactó con Ruiz-Tagle, quien reiteró que la presidencia de Clark en Azul Azul está cuestionada tras la sanción que recibió por parte de la CMF.

“Confirmo todo lo expresado por Azul Azul y el señor Clark en el diario La Tercera. Creo que él, tal como lo expresé en esa entrevista, debe explicar de dónde obtuvo los recursos para alcanzar la posición accionaria y el control del directorio”, señaló.

Al mismo tiempo, debe dar un paso al costado para cumplir de buena forma la sanción de la CMF, que lo obliga a pagar una multa y a retirarse de la actividad en las sociedades anónimas. Si él quiere impugnar esa decisión, que vaya a los tribunales y se dedique a ello, pero que no contamine la situación de Azul Azul”, cerró Ruiz-Tagle.

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