Presidente Kast finalmente no recibirá al plantel Sub 20 de Wanderers este jueves en La Moneda: actividad fue reagendada

El presidente José Antonio Kast finalmente no recibirá este jueves en La Moneda al plantel de Santiago Wanderers que viene de salir campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

El recibimiento al equipo “caturro” estaba programado para las 11:00 horas de este jueves, actividad que además iba a contar con la presencia de la ministra del Deporte, Natalia Duco.

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Sin embargo, en horas de esta mañana, la Oficina del Presidente de la República informó que este compromiso fue reagendado.

El encuentro entre el mandatario y el plantel Sub 20 de Santiago Wanderers fue reprogramado para el próximo 1 de abril a las 12:00 horas, en el Palacio de La Moneda.