Con sorpresas: la probable formación de Chile para disputar su primer amistoso del año ante Cabo Verde

Este viernes 27 de marzo, a las 00:00 horas de nuestro país, Chile disputará su primer amistoso del 2026 frente a Cabo Verde, duelo que se jugará en Auckland, Nueva Zelanda.

Para afrontar este compromiso, el técnico nacional Nicolás Córdova ensayó dos formaciones en la última práctica que realizó la selección chilena en tierras oceánicas.

El primer once que trabajó el DT de La Roja, y que asoma como el posible equipo titular, tiene a Thomas Gillier en el arco; Felipe Faúndez, Iván Román, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Javier Altamirano en el medio campo; Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda en delantera.

De esta formación, destaca la titularidad de Gillier, quien venía siendo suplente en los últimos amistosos de Chile, y la presencia de Faúndez, quien reemplazaría en el puesto de lateral derecho al lesionado Fabián Hormazábal.

La segunda oncena que probó Córdova es con Lawrence Vigouroux en portería; Ian Garguez, Rodrigo Echeverría, Igor Lichnovsky y Diego Ulloa en la zaga; Felipe Ogaz, Ignacio Saavedra y Lautaro Millán en el medio terreno; Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton y Alexander Aravena en el ataque.

Este partido entre Chile y Cabo Verde lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl. En TV, lo podrás ver en las pantallas y plataforma de Chilevisión.