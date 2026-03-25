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Las mascarillas vuelven a ser obligatorias en Chile: esta es la fecha y los lugares en que regirá la medida

El Gobierno anunció que la disposición forma parte de la estrategia de Campaña de Invierno 2026. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Las mascarillas vuelven a ser obligatorias en Chile: esta es la fecha y los lugares en que regirá la medida

Con el inicio del otoño y el aumento de virus respiratorios, el Gobierno tomó una nueva medida que regirá en ciertos lugares del país: el uso obligatorio de mascarillas.

Este miércoles, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció que la disposición forma parte de la estrategia de Campaña de Invierno 2026.

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Según lo comunicado por el Ejecutivo, la medida comenzará a regir dentro de los próximos días para ciertas personas de la población.

¿Desde cuándo y en qué lugares hay que usar mascarilla?

El uso obligatorio de mascarillas regirá en los servicios de urgencia, tanto del sector público como privado, entre el 1 de abril y el 31 de agosto de este año.

La medida será efectiva para equipos de salud, incluyendo: los profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica, además de pacientes y todas las personas que se encuentren en los dispositivos de la red asistencial.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Julio Montt, sostuvo que “esta medida busca protegernos entre todos y prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Cuidarnos es una tarea compartida”.

Para el cumplimiento de la medida, desde el Gobierno recomendaron utilizar mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de los respiradores de alta eficiencia tipo N95, KN95 y equivalentes.

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