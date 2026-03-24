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Corte de agua en Santiago para la tarde de este martes 24 de marzo: estas son las tres comunas afectadas de la RM

Aguas Andinas informó que la interrupción en el suministro se podría extender hasta por siete horas en algunas zonas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Corte de agua en Santiago para la tarde de este martes 24 de marzo: estas son las tres comunas afectadas de la RM

Corte de agua en Santiago para la tarde de este martes 24 de marzo: estas son las tres comunas afectadas de la RM / MARTIN BERNETTI

Aguas Andinas anunció una serie de cortes del suministro en tres comunas de la región Metropolitana para la tarde de este martes 24 de marzo.

Según lo comunicado por la empresa, la medida se debe a trabajos programados para efectuar la conexión de redes y la mantención de estaciones reguladoras.

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Los cortes de agua serán en perímetros específicos de cada comuna, no así en la totalidad de la misma. En tanto, las interrupciones se podrían extender hasta por siete horas en algunas zonas.

Revisa a continuación los horarios y las zonas afectadas por los cortes de agua:

  • Santiago: desde las 15:00 horas hasta las 22:00 horas.
ADN
  • La Reina: desde las 15:00 horas hasta las 20:00 horas.
ADN
  • Puente Alto: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas.
ADN

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