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VIDEO. Estadio Santiago Bernabéu se transformará para ser una de las sedes del Masters 1000 de Madrid

El reducto del Real Madrid será utilizado para que los tenistas entrenen en el marco del torneo de tenis más importante de España.

Damián Riquelme

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Getty Images / Angel Martinez

La relación entre el Real Madrid y los grandes eventos deportivos de la capital ha dado un nuevo paso. El Estadio Santiago Bernabéu se transformará para ser una de las sedes del Masters 1.000 de Madrid, el torneo de tenis más importante de España, que este año se jugará entre el 20 de abril y el 3 de mayo.

Puntualmente, será sede de entrenamientos para los tenistas. Esta iniciativa busca descongestionar las instalaciones de la Caja Mágica, en donde se juegan los partidos del torneo.

El acuerdo histórico contempla la instalación de tres pistas de tierra batida sobre la plataforma del estadio, aprovechando la tecnología que permite ocultar el terreno de juego de fútbol en apenas unas horas.

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Esta decisión responde a la estrategia de Florentino Pérez de rentabilizar el recinto los 365 días del año, consolidando al Bernabéu como un centro multiuso de referencia mundial.

Para cerrar este hito, se espera que la inauguración de la “pista central” del Bernabéu cuente con un partido de exhibición de primer nivel. Como dato adicional, no es la primera vez que el club blanco coquetea con el tenis.

En 1952, con motivo de celebrar los 50 años del club, se instaló una pista de tenis en el antiguo Chamartín para un duelo entre figuras de la época, aunque nunca con la infraestructura y tecnología que hoy permite este despliegue.

Revisa cómo se transformará el Santiago Bernabéu

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