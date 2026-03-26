Ante el alza de las bencinas en Chile: estos son los principales descuentos en combustibles para esta semana / Agencia Uno

El nuevo golpe al bolsillo que significó el alza de los combustibles este jueves 26 de marzo ya tiene respuesta por parte de algunas empresas.

Diversas instituciones financieras y programas de fidelización activaron planes de contingencia con descuentos que alcanzan los $300 por litro.

Para que no pagues de más en tu próxima carga, aquí te detallamos las mejores opciones vigentes para este fin de semana. A continuación, el detalle:

Tenpo: Especial “Bencinazo” (viernes 27 de marzo)

La fintech lanzó una campaña especial para este viernes 27 de marzo.

Descuento: Entre $100 y $300 por litro .

Entre . Condición: Disponible para todos los clientes, incluso si ya agotaron sus cuotas mensuales.

Disponible para todos los clientes, incluso si ya agotaron sus cuotas mensuales. Cómo usarlo: Pagar a través de las apps App Copec, Mi Copiloto (Shell) o App Aramco .

Pagar a través de las apps . Tope: Devolución máxima de $4.000 por usuario.

Jumbo Prime (viernes 27 de marzo)

Los socios de la membresía del retail también tendrán un beneficio exclusivo este viernes en estaciones Copec.

Descuento: $300 por litro .

. Cómo usarlo: Cargar el cupón recibido por correo electrónico en la App Copec .

Cargar el cupón recibido por correo electrónico en la . Tope: Válido para una sola carga con un máximo de 100 litros por cliente.

Caja Los Héroes (sábados)

Para quienes utilicen su tarjeta de prepago, el beneficio se concentra en el fin de semana.

Descuento: $300 por litro todos los sábados en estaciones Shell .

todos los sábados en estaciones . Cómo usarlo: Pagar con la app Mi Copiloto e ingresar el código “PROMOMAR” .

Pagar con la app e ingresar el código . Tope: Devolución mensual de hasta $5.000, la cual se abona en la cuenta los primeros 10 días del mes siguiente.

Lipigas

Con el inicio de otoño y cercanía del invierno, la calefacción dentro de los hogares comienza a tomar protagonismo. Es por ello que la venta de gas licuado en cilíndros se disparará en los próximos meses.

En ello, Lipigas mantiene actualmente convenios con más de 200 municipalidades en todo el país, beneficiando a un potencial de 13 millones de personas. Este sistema permite a los vecinos inscritos en sus respectivas comunas acceder a los siguientes descuentos mensuales:

Cilindros de 5 kilos: $2.000 de rebaja.

$2.000 de rebaja. Cilindros de 11 y 15 kilos: $4.000 de rebaja.

$4.000 de rebaja. Cilindros de 45 kilos: $7.000 de rebaja.

Para hacer efectivo el beneficio, los vecinos deben registrarse en su municipio (online o presencial). Una vez inscritos, pueden solicitar hasta dos cargas con descuento al mes entregando su RUT a través de la Lipiapp, el call center (600 600 6200) o WhatsApp (+56 9 3399 9000).

LipiVecino: Ahorro mediante el retiro presencial

Complementario a los convenios municipales, el programa LipiVecino opera en más de 170 puntos de venta repartidos en 70 ciudades. Esta modalidad elimina el costo del reparto a domicilio, permitiendo que las personas que acudan con su cilindro vacío al local ahorren hasta $3.500 adicionales por concepto de despacho.

La mayor ventaja ocurre para quienes habitan en comunas con convenio municipal y tienen un punto LipiVecino cerca, ya que ambos beneficios son acumulables. Por ejemplo, en un cilindro de 15 kilos, la suma del descuento municipal ($4.000) y el ahorro por retiro ($3.500) totaliza los $7.500 de ahorro mencionados.