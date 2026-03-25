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Uno de los partidos más esperados del año en la B ya tiene fecha y horario: dos históricos vuelven a chocar

La ANFP confirmó la programación de las fechas 6 y 7 de la Liga de Ascenso, donde destaca el duelo entre Unión Española y Cobreloa en Santa Laura.

Bastián Lizama

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

La ANFP anunció la programación oficial de las fechas 6 y 7 de la Primera B 2026, que tendrá como gran atractivo uno de los partidos más esperados por los hinchas de la categoría desde el inicio de la temporada.

Se trata del encuentro entre Unión Española y Cobreloa, dos clubes históricos del fútbol chileno y que prometen ser protagonistas en la lucha por uno de los dos boletos a la Primera División.

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Según informó el ente rector del balompié nacional, hispanos y loínos se enfrentarán el viernes 10 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura, en un choque válido por la fecha 7 del torneo.

El último duelo entre Unión y Cobreloa se remonta al 17 de agosto de 2024, con un triunfo por 3-0 a favor del cuadro de colonia en Independencia, en la temporada en que ambos equipos aún competían en la categoría de honor.

Dos años después, volverán a enfrentarse, aunque con realidades muy distintas. Mientras Cobreloa sigue invicto en la Primera B 2026 y marcha tercero con 11 puntos de 15 posibles, Unión Española ha tenido un difícil arranque, ocupando el séptimo lugar con 6 unidades y apenas dos victorias en cinco fechas disputadas.

Revisa la programación fechas 6 y 7 de la Primera B 2026

Fecha 6

  • Viernes 27 de marzo, 18:00 hrs – Deportes Recoleta vs. Deportes Temuco – Estadio Municipal de La Pintana
  • Sábado 28 de marzo, 12:00 hrs – San Marcos de Arica vs. Unión Española – Carlos Dittborn
  • Sábado 28 de marzo, 18:00 hrs – Deportes Puerto Montt vs. Santiago Wanderers – Bicentenario Chinquihue
  • Sábado 28 de marzo, 20:30 hrs – Curicó Unido vs. Deportes Copiapó – Estadio La Granja
  • Domingo 29 de marzo, 12:00 hrs – Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique – Estadio Regional Calvo y Bascuñán
  • Domingo 29 de marzo, 18:00 hrs – Cobreloa vs. Unión San Felipe – Zorros del Desierto
  • Domingo 29 de marzo, 20:30 hrs – San Luis vs. Club Deportes Santa Cruz – Municipal Lucio Fariña Fernández
  • Lunes 30 de marzo, 18:00 hrs – Magallanes vs. Rangers de Talca – Estadio Municipal de San Bernardo

Fecha 7

  • Viernes 10 de abril, 20:00 hrs – Unión Española vs. Cobreloa – Estadio Santa Laura
  • Sábado 11 de abril, 15:00 hrs – Unión San Felipe vs. Curicó Unido – Estadio Municipal de San Felipe
  • Sábado 11 de abril, 17:30 hrs – Club Deportes Santa Cruz vs. Magallanes – Estadio Joaquín Muñoz
  • Sábado 11 de abril, 20:00 hrs – Deportes Iquique vs. Deportes Puerto Montt – Estadio Tierra de Campeones
  • Domingo 12 de abril, 12:30 hrs – Deportes Copiapó vs. Deportes Recoleta – Luis Valenzuela Hermosilla
  • Domingo 12 de abril, 15:00 hrs – Santiago Wanderers vs. San Luis – Elías Figueroa Brander
  • Domingo 12 de abril, 17:30 hrs – Deportes Temuco vs. Deportes Antofagasta – Germán Becker
  • Domingo 12 de abril, 20:00 hrs – Rangers de Talca vs. San Marcos de Arica – Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales

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