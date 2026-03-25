Uno de los partidos más esperados del año en la B ya tiene fecha y horario: dos históricos vuelven a chocar

La ANFP anunció la programación oficial de las fechas 6 y 7 de la Primera B 2026, que tendrá como gran atractivo uno de los partidos más esperados por los hinchas de la categoría desde el inicio de la temporada.

Se trata del encuentro entre Unión Española y Cobreloa, dos clubes históricos del fútbol chileno y que prometen ser protagonistas en la lucha por uno de los dos boletos a la Primera División.

Según informó el ente rector del balompié nacional, hispanos y loínos se enfrentarán el viernes 10 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura, en un choque válido por la fecha 7 del torneo.

El último duelo entre Unión y Cobreloa se remonta al 17 de agosto de 2024, con un triunfo por 3-0 a favor del cuadro de colonia en Independencia, en la temporada en que ambos equipos aún competían en la categoría de honor.

Dos años después, volverán a enfrentarse, aunque con realidades muy distintas. Mientras Cobreloa sigue invicto en la Primera B 2026 y marcha tercero con 11 puntos de 15 posibles, Unión Española ha tenido un difícil arranque, ocupando el séptimo lugar con 6 unidades y apenas dos victorias en cinco fechas disputadas.

Revisa la programación fechas 6 y 7 de la Primera B 2026

Fecha 6

Viernes 27 de marzo, 18:00 hrs – Deportes Recoleta vs. Deportes Temuco – Estadio Municipal de La Pintana

– Deportes Recoleta vs. Deportes Temuco – Estadio Municipal de La Pintana Sábado 28 de marzo, 12:00 hrs – San Marcos de Arica vs. Unión Española – Carlos Dittborn

– San Marcos de Arica vs. Unión Española – Carlos Dittborn Sábado 28 de marzo, 18:00 hrs – Deportes Puerto Montt vs. Santiago Wanderers – Bicentenario Chinquihue

– Deportes Puerto Montt vs. Santiago Wanderers – Bicentenario Chinquihue Sábado 28 de marzo, 20:30 hrs – Curicó Unido vs. Deportes Copiapó – Estadio La Granja

– Curicó Unido vs. Deportes Copiapó – Estadio La Granja Domingo 29 de marzo, 12:00 hrs – Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique – Estadio Regional Calvo y Bascuñán

– Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique – Estadio Regional Calvo y Bascuñán Domingo 29 de marzo, 18:00 hrs – Cobreloa vs. Unión San Felipe – Zorros del Desierto

– Cobreloa vs. Unión San Felipe – Zorros del Desierto Domingo 29 de marzo, 20:30 hrs – San Luis vs. Club Deportes Santa Cruz – Municipal Lucio Fariña Fernández

– San Luis vs. Club Deportes Santa Cruz – Municipal Lucio Fariña Fernández Lunes 30 de marzo, 18:00 hrs – Magallanes vs. Rangers de Talca – Estadio Municipal de San Bernardo

Fecha 7